New York Borsası Yükselişle Kapandı
New York borsası, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım planı üzerinde çalışıldığını bildirmesiyle günü kazançlarla tamamladı.
New York borsası, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım planı üzerinde çalışıldığını bildirmesiyle günü kazançlarla tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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