New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım planı üzerinde çalışıldığını bildirmesiyle günü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım planı üzerinde çalışıldığını bildirmesiyle günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 39,03 puan (yüzde 0,19) yükselişle 20.689,24 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,32 puan (yüzde 0,06) artışla 2.360,16 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 3,93 puan (yüzde 0,07) değer kazanarak 5.898,61 puan oldu.
Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 51,07 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 2 yükselişle 54,13 dolardan işlem görüyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım planı üzerine çalıştığını bildirmişti.
ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao da altyapı yatırımlarına yönelik yasa paketinin muhtemelen mayıs ayında hazır olacağını söylemişti.
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