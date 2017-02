New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'de olumlu gelen makroekonomik veriler ve petrol fiyatlarındaki artışla şubatın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 26,85 puan (yüzde 0,14) yükselişle 19.890,94 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,68 puan (yüzde 0,03) artışla 2.279,55 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,86 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 5.642,65 puana ulaştı.



ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 246 binlik artışla 7 ayın en güçlü performansını kaydetti. ISM İmalat Sanayi Endeksi de ocakta 56'ya çıkarak yükselişini 5 aya taşıdı ve 2 yılı aşkın sürenin zirvesine ulaştı.



Ayrıca borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 53,57 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 yükselişle 56,56 dolardan işlem görüyordu.



Dün geçen yılın ekim-aralık döneminde net kar ve gelirinde artış olduğunu duyuran teknoloji devi Apple'ın hisse başına değeri, bugün New York borsasında yüzde 6,1 prim yaparak 128,79 dolardan kapandı.