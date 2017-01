New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisse değerlerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 112,86 puan (yüzde 0,57) yükselişle 19.912,71 puandan kapandı.



Standard & Poor's 500 Endeksi 14,87 puan (yüzde 0,66) artışla 2.280,07 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 48,01 puan (yüzde 0,86) değer kazanarak 5.600,96 puana ulaşırken, her iki endeks rekor seviyelerde günü sonlandırdı.



ABD'li bilgisayar firması Hewlett-Packard'ın hisse başına değeri yüzde 3,7 değer kazanırken, internet firması Yahoo'nun hisseleri yüzde 3,5 ve Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 3,1 değer kazandı.