New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın konuşmasının piyasalarda yarattığı olumlu etki ve petrol fiyatlarındaki artışla günü kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 98,75 puan (yüzde 0,50) yükselişle 19.954,28 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,42 puan (yüzde 0,28) artışla 2.275,32 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,83 puan (yüzde 0,21) değer kazanarak 5.563,65 puana ulaştı.



Borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3 artışla 52,28 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 3 yükselişle 55,17 dolardan işlem gördü.



Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ocak başından itibaren petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini bildirdi.



Trump, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin diğer ülkelerle daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağını vurgulayarak Amerikalı şirketlerin fabrikalarını yurt dışına taşımak yerine üretimin ülke içinde kalması gerektiğinin altını çizdi.