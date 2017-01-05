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New York Borsası Yükselişle Kapandı
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New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesiyle günü kazançla tamamladı.

New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesiyle günü kazançla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 60,40 puan (yüzde 0,30) yükselişle 19.942,16 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,92 puan (yüzde 0,57) artışla 2.270,75 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 47,92 puan (yüzde 0,88) değer kazanarak 5.477,00 puandan günü tamamladı.

Borsanın kapandığı saatte, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 53,10 dolardan, uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün fiyatı da yüzde 1,4 yükselişle 56,26 dolardan işlem gördü.

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