New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarının son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla 2017'nin ilk işlem gününü kazançla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 118,44 puan (yüzde 0,60) yükselişle 19.881,04 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,90 puan (yüzde 0,84) artışla 2.257,73 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 45,97 puan (yüzde 0,85) değer kazanarak 5.429,08 puandan günü tamamladı.



ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün (WTI) varil fiyatı bugün 55,24 dolara tırmanarak 6 Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün fiyatı da bugün 58,38 dolar seviyesine yükselerek 15 Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesinden işlem gördü ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından yatırımcılar piyasada kısa dönemli satış pozisyonu aldı ve fiyatlarda düşüşe neden oldu. New York borsasının kapandığı saatte WTI tipi petrolün varil fiyatı 52,52 dolardan, Brent türü petrolün varil fiyatı da 55,71 dolardan işlem gördü.



Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 30 Kasım 2016'da aldığı üretimi kısma kararının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiğine işaret ederek, bunun küresel ham petrol piyasasındaki arz fazlasının azalmasına neden olacağını ve bu nedenle fiyatların bugün yükseldiğini belirtiyor.