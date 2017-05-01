New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 9,80 puan (yüzde 0,05) artışla 20.950,31 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,86 puan (yüzde 0,16) artışla 2.388,06 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,68 puan (yüzde 0,34) değer kazanarak 6.068,28 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.



ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, kişisel gelirler martta yüzde 0,2 artarak, kişisel harcamalar ise değişmeyerek beklentinin altında kaldı. Enflasyon ise martta aylık yüzde 0,2 azalışla beklenenden fazla gerileyerek 5 yılın zirvesinden düştü.



ABD'de federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle "kapanmasını" bir hafta erteleyecek üçüncü geçici bütçe tasarısının Kongre'den cuma günü geçtiğine işaret eden uzmanlar, bunun yatırımcılara güven vererek borsada kazançlara yol açtığını belirtiyor.