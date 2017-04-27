New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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