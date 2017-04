New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 17,86 puan (yüzde 0,09) artışla 20.992,95 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,47 puan (yüzde 0,06) yükselişle 2.388,92 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,48 puan (yüzde 0,19) değer kazanarak 6.036,71 puana yükseldi.



Dün, Amerikalı savunma şirketi Boeing'in bu yılın ilk çeyreğinde net karının yüzde 18,8 artmasını bildirmesinin ardından, bugün şirketin hisseleri yüzde 0,6 arttı.



Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın da, dün açıkladığı bilançoda, bu yılın ilk çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısının yüzde 5,8 artarak 328 milyona ulaştığını belirtmesinin ardından, bugün firmanın hisseleri yüzde 1,2 yükseldi.