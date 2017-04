New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, Avrupa borsalarındaki kazançların piyasalarda yarattığı olumlu havayla güne alış ağırlıklı başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 157,86 puan (yüzde 0,76) artışla 20.921,75 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,88 puan (yüzde 0,33) yükselişle 2.382,03 puana yükseldi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,41 puan (yüzde 0,34) değer kazanarak 6.004,23 puandan açıldı. Böylece, endeks, tarihinde ilk defa 6.000 puanın üzerine çıktı.



Fransa'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un birinci sırada çıkmasına işaret eden uzmanlar, bunun Avrupa borsalarında yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ve New York borsasını da olumlu etkilediğini belirtiyor.