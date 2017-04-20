New York Borsası Yükselişle Açıldı
NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 54,37 puan (yüzde 0,27) artışla 20.458,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,15 puan (yüzde 0,31) yükselişle 2.345,32 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,47 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 5.892,51 puan oldu.
Açılışta, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 0,8 değer kazanırken, yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley'nin hisse başına değeri yüzde 0,5 yükseldi.
Morgan Stanley, dün yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurmuştu.
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