Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası Yükselişle Açıldı
Ara
BİST 92.041 %1,36
DOLAR 3,6330 %-1,09
EURO 3,9066 %-0,73
PARİTE 1,0744 %0,31
ALTIN 149,36 %-1,23
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 54,37 puan (yüzde 0,27) artışla 20.458,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,15 puan (yüzde 0,31) yükselişle 2.345,32 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,47 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 5.892,51 puan oldu.

Açılışta, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 0,8 değer kazanırken, yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley'nin hisse başına değeri yüzde 0,5 yükseldi.

Morgan Stanley, dün yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurmuştu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Elektrik Enerjisi, Morgan Stanley, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Nicola Tesla, Dow Jones, New York, Amerika
7