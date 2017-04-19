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New York Borsası Yükselişle Açıldı
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New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki yükselişle güne alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki yükselişle güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 4,60 puan (yüzde 0,02) artışla 20.527,88 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,10 puan (yüzde 0,35) yükselişle 2.350,29 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,84 puan (yüzde 0,56) değer kazanarak 5.882,31 puan oldu.

Borsanın açıldığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 52,56 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 yükselişle 55,09 dolardan işlem görüyordu.

Petrol piyasası, bugün açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol ve benzin stokları ile petrol üretimi ve ithalatı verilerine odaklanacak.

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