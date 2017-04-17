New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 75,37 puan (yüzde 0,37) yükselişle 20.528,62 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 6,93 puan (yüzde 0,30) artışla 2.335,88 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,87 puan (yüzde 0,38) değer kazanarak 5.827,02 puan oldu.



Açılışta, ABD'li teknoloji devlerinden Google ve Apple'ın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,4 yükselirken, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,6 prim yaptı.