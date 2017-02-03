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New York Borsası Yükselişle Açıldı
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New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de tarımdışı istihdamın beklentinin üzerinde gelmesiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de tarımdışı istihdamın beklentinin üzerinde gelmesiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 98,50 puan (yüzde 0,50) yükselişle 19.983,41 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,96 puan (yüzde 0,39) artışla 2.289,81 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,04 puan (yüzde 0,25) değer kazanarak 5.650,23 puana ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler ocak ayında 227 bin kişiye iş imkanı sağladı. Son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 175 bin seviyesindeydi.

Son 3 aylık ortalama istihdam artışı ise Ocak 2017 itibarıyla 183 bine yükseldi.

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