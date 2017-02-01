New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de olumlu gelen istihdam verisi ve petrol fiyatlarındaki yükselişle şubat ayının ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 80,03 puan (yüzde 0,40) yükselişle 19.944,12 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,34 puan (yüzde 0,37) artışla 2.287,21 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,05 puan (yüzde 0,70) değer kazanarak 5.653,84 puana ulaştı.



ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 246 binlik artışla 7 ayın en güçlü performansını kaydetti.



Ayrıca, borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 53,34 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1 yükselişle 56,19 dolardan işlem görüyordu.