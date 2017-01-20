NEW New York borsası, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 94,75 puan (yüzde 0,48) yükselişle 19.827,15 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,99 puan (yüzde 0,53) artışla 2.275,68 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,17 puan (yüzde 0,58) değer kazanarak 5.572,26 puana ulaştı.
Küresel piyasada ham petrol fiyatlarının yüzde 2 artış göstermesi borsanın güne kazançlarla başlamasında etkili oldu.
Borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 artışla 53,39 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselişle 55,50 dolardan işlem görüyordu.
ABD'nin 45'inci Başkanı seçilen Donald Trump, bugün TSİ 20: 00'de başlayacak yemin töreninin ardından Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturacak.
New York Borsası Yükselişle Açıldı
NEW New York borsası, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
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