New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de makroekonomik verilerin olumlu gelmesi ve petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 11,41 puan (yüzde 0,06) yükselişle 19.816,13 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,04 puan (yüzde 0,09) artışla 2.273,93 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,01 puan (yüzde 0,22) değer kazanarak 5.567,67 puana ulaştı.



ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, 14 Ocak ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 234 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 252 bin düzeyindeydi.



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut başlangıçları aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 11,3 artarak 1 milyon 226 bin oldu. Konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 188 bin ya da yüzde 9 artış yönündeydi.



Ayrıca, borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 51,71 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 yükselişle 54,52 dolardan işlem görüyordu.