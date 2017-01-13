Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası Yükselişle Açıldı
Ara
BİST 81.524 %0,78
DOLAR 3,7586 %-0,07
EURO 3,9922 %-0,15
PARİTE 1,0622 %-0,01
ALTIN 144,36 %-0,14
FAİZ 11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların bilançolarının piyasa beklentileri üzerinde gelmesiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların bilançolarının piyasa beklentileri üzerinde gelmesiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 36,67 puan (yüzde 0,18) yükselişle 19.927,67 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,93 puan (yüzde 0,22) artışla 2.275,37 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,92 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 5.564,41 puana ulaştı.

ABD'li bankacılık devlerinden JP Morgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo'nun 2016 dördüncü çeyrek net kar ve gelirleri piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından bu bankaların hisse değerlerinde artış görüldü.

Açılışta, JP Morgan Chase ve Bank of America'nın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,6 ve 1,7 değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,4 artış kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>