New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların bilançolarının piyasa beklentileri üzerinde gelmesiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 36,67 puan (yüzde 0,18) yükselişle 19.927,67 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,93 puan (yüzde 0,22) artışla 2.275,37 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,92 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 5.564,41 puana ulaştı.



ABD'li bankacılık devlerinden JP Morgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo'nun 2016 dördüncü çeyrek net kar ve gelirleri piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından bu bankaların hisse değerlerinde artış görüldü.



Açılışta, JP Morgan Chase ve Bank of America'nın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,6 ve 1,7 değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,4 artış kaydetti.