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New York Borsası Yükselişle Açıldı
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New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce güne alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 41,83 puan (yüzde 0,21) yükselişle 19.923,59 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,11 puan (yüzde 0,31) artışla 2.264,94 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,78 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 5.445,87 puana ulaştı.

Piyasalar ve yatırımcılar bugün TSİ 22: 00'de açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanaklarına odaklandı.

Fed, 14 Aralık'ta politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltmiş, gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini de ikiden üçe çıkarmıştı.

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