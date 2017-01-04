NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 41,83 puan (yüzde 0,21) yükselişle 19.923,59 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,11 puan (yüzde 0,31) artışla 2.264,94 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,78 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 5.445,87 puana ulaştı.
Piyasalar ve yatırımcılar bugün TSİ 22: 00'de açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanaklarına odaklandı.
Fed, 14 Aralık'ta politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltmiş, gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini de ikiden üçe çıkarmıştı.
New York Borsası Yükselişle Açıldı
NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce güne alış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce güne alış ağırlıklı başladı.
-
Erdoğan, "Bir ricam daha olacak deyip" tarihi çağrıyı yaptı
-
Başbakan borçluya nefes aldıracak af için tarih verdi
-
Bin 500 kilo taşıyor, pilot olmadan uçabiliyor
-
Şartları karşılayan 50 bin TL krediyi alacak
-
Uzmanlar uyardı yatırımcısı için satış fırsatı
-
3 bakanlık harekete geçti! Gıda fiyatları düşüyor
-
Kamuya 60 bin personel alımının detayları belli oldu
-
Suudileri ayaklandıran klip