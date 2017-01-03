New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla 2017'nin ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 146,99 puan (yüzde 0,74) yükselişle 19.909,59 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,90 puan (yüzde 0,75) artışla 2.255,73 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,59 puan (yüzde 0,74) değer kazanarak 5.422,71 puana ulaştı.



Borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 artışla 55,05 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,2 yükselişle 58,17 dolardan işlem gördü.



Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 30 Kasım 2016'da aldığı üretimi kısma kararının 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiğini belirterek, yatırımcıların küresel petrol piyasasındaki arz fazlasının azalmasını beklediğini, bu nedenle yatırımcıların alış pozisyonu almasının fiyatların yükselmesine neden olduğunu kaydetti.