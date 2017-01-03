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New York Borsası Yıla Yükselişle Başladı
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New York Borsası Yıla Yükselişle Başladı
3 Ocak 2017 Salı 20:27
New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla 2017'nin ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla 2017'nin ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9127581] Dunya.com
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