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New York Borsası Yıla Yükselişle Başladı
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New York Borsası Yıla Yükselişle Başladı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla 2017'nin ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yıla Yükselişle Başladı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla 2017'nin ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com