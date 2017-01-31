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New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı
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New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda endişe yaratmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda endişe yaratmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 122,65 puan (yüzde 0,61) düşüşle 19.971,13 puandan açılırken, analistler tarafından "kritik eşik seviyesi" olarak belirtilen 20.000 puanın altına düştü.

Standard & Poor's 500 Endeksi 13,79 puan (yüzde 0,60) azalışla 2.280,90 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 47,07 puan (yüzde 0,83) değer kaybıyla 5.613,71 puana geriledi.

TRUMP'IN KARARI ENDİŞELENDİRDİ

Böylece, New York borsasındaki endeksler bu yıl en büyük düşüşün kaydedildiği günü geride bırakmış oldu.

Analistler, Trump'ın geçen hafta mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan kararnamesinin yatırımcılar tarafından olumsuz algılandığına dikkati çekerek, Trump'ın kararının piyasada büyük risk oluşturduğunu bildirdi.

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