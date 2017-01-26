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New York Borsası Rekorla Kapandı
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New York Borsası Rekorla Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve enerji alanlarında attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılanmasıyla günü rekor seviyeden tamamladı.

New York Borsası Rekorla Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve enerji alanlarında attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılanmasıyla günü rekor seviyeden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 155,80 puan (yüzde 0,78) artışla 20.068,51 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,30 puan (yüzde 0,80) yükselişle 2.298,37 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,38 puan (yüzde 0,99) değer kazanarak 5.656,34 puana ulaştı.

Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Analistler, Trump'ın pazartesi ve salı günleri imzaladığı başkanlık kararnameleriyle (executive orders), ekonomi ve enerji alanında yapmayı vadettiği planları hızlı şekilde yerine getirmedeki kararlılığının yatırımcılara güven vererek borsada alış pozisyonu almalarına neden olduğunu belirtti.

ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un hisse başına değeri yüzde 3,4 artarken, bankacılık devi Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 3,5, teknoloji şirketi Seagate'in hisseleri yüzde 14 artış kaydetti.

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