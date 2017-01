New York Borsası Rekorla Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisse değerlerindeki artışla haftanın son işlem gününü rekor seviyeden tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 64,51 puan (yüzde 0,32) artışla 19.963,80 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 7,98 puan (yüzde 0,35) yükselişle 2.276,98 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,12 puan (yüzde 0,60) değer kazanarak 5.521,06 puana ulaştı.



Böylece her üç endeks tarihlerindeki en yüksek seviyeden kapanmış oldu.



Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,7 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 2,6 artış kaydetti.



ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon ve Ebay'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,5, sosyal paylaşım şirketi Facebook'un da hisse değeri yüzde 2,3 yükseldi.