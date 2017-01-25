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New York Borsası Rekorla Açıldı
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New York Borsası Rekorla Açıldı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve enerji alanlarındaki vaatlerini gerçekleştirme yönünde attığı hızlı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılanmasıyla güne rekor seviyeden başladı.

New York Borsası Rekorla Açıldı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve enerji alanlarındaki vaatlerini gerçekleştirme yönünde attığı hızlı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılanmasıyla güne rekor seviyeden başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 119,86 puan (yüzde 0,60) artışla 20.032,57 puandan açılırken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı ve analistler tarafından direnç seviyesi olarak kabul edilen 20.000 eşiğinin üzerine tırmandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 10,75 puan (yüzde 0,47) yükselişle 2.290,82 puan olurken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 38,16 puan (yüzde 0,68) değer kazanarak 5.639,12 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Analistler, Trump'ın pazartesi ve salı günleri imzaladığı başkanlık emirleriyle (executive orders), ekonomi ve enerji alanında yapmayı vadettiği planları hızlı şekilde yerine getirmedeki kararlılığının yatırımcılara güven vererek borsada alış pozisyonu almalarına neden olduğunu belirtti.

Pazartesi günü iş dünyası üzerindeki regülasyonların yüzde 75 veya daha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini bildiren Trump, salı günü de Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara ivme sağlayacağını duyurmuştu.

Trump, salı günü de, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarının tamamlaması ve söz konusu projelerin çevre regülasyonlarını hızlandıracak başkanlık emirlerini imzaladı.

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