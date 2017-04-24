New York Borsası 'Ralliyle' Açıldı
Fransa'da dün yapılan seçimlerin ardından Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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