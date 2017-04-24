New York Borsası "Ralliyle" Açıldı

NEW New York borsası, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla haftanın ilk işlem gününe "ralli yaparak" başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 208,68 puan (yüzde 1,02) artışla 20.756,44 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 25,32 puan (yüzde 1,08) yükselişle 2.374,01 puana yükseldi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 67,47 puan (yüzde 1,14) değer kazanarak 5.977,99 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.



Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un oyların yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci sırada çıkmasına işaret eden uzmanlar, bunun Avro Bölgesi'nin dağılması ihtimalini azalttığına dikkati çekerken, yatırımcıların bunu olumlu karşıladığını vurguladı.



Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inşasının da önceliği olacağı mesajını vermişti.