New York Borsası 'Ralli' Yaptı
New York borsasında endeksler, 1 Mart'tan bu yana en kazançlı günü geride bıraktı.
New York borsasında endeksler, 1 Mart'tan bu yana en kazançlı günü geride bıraktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi, gün içinde 5.989,92 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
Kaynak: Dunya.com
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