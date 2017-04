New York Borsası "Ralli" Yaptı

NEW New York borsası, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla haftanın ilk işlem gününde "ralli" yaptı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 216,13 puan (yüzde 1,05) artışla 20.763,89 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 25,46 puan (yüzde 1,08) yükselişle 2.374,15 puan oldu.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 73,30 puan (yüzde 1,24) değer kazanarak 5.983,82 puandan kapandı. Endeks, gün içinde 5.989,92 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.



Böylece, her üç endeks 1 Mart'tan bu yana en kazançlı günü geride bırakmış oldu.



Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron'un oyların yüzde 24,01'ini alarak seçimden birinci sırada çıkmasına işaret eden uzmanlar, bunun Avro Bölgesi'nin dağılması ihtimalini azalttığına dikkati çekerken, yatırımcıların bunu olumlu karşıladığını vurguladı.