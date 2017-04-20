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New York Borsası 'Ralli' Yaptı
Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
20 Nisan 2017 Perşembe 23:37
Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
Kaynak:
Dunya.com
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