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New York Borsası "Ralli" Yaptı
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New York Borsası "Ralli" Yaptı

NEW New York borsası, ABD hükümetinin yeni vergi reformu tasarısını yakında açıklayacağını duyurulmasıyla günü "ralli" yaparak tamamladı.

New York Borsası

NEW New York borsası, ABD hükümetinin yeni vergi reformu tasarısını yakında açıklayacağını duyurulmasıyla günü "ralli" yaparak tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 174,22 puan (yüzde 0,85) artışla 20.578,71 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,67 puan (yüzde 0,76) yükselişle 2.355,84 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 53,74 puan (yüzde 0,92) değer kazanarak 5.916,78 puandan günü tamamladı.

Böylece, Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu yasa tasarısını "çok yakında" duyuracağını belirtti.

Uzmanlar, vergi reformunun piyasalar, ABD borsası ve Amerikalı şirketler açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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