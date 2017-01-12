HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası Negatifte
BİST
80.891 %4,15
DOLAR
3,7672 %-2,62
EURO
4,0122 %-1,93
PARİTE
1,0642 %0,65
ALTIN
145,51 %-1,77
FAİZ
11,23 %-2,77
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
İstanbul Valiliği'nden 'Telafi Dersleri' A...
Anayasa Değişiklik Teklifinde 6. Madde Gör...
New York Borsası Negatifte
12 Ocak 2017 Perşembe 18:27
New York borsasında endeksler, güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsasında endeksler, güne satış ağırlıklı başladı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9157094] Dunya.com
7
86
21
Trump konuştu, dolar düşüşe geçti
Bakan'dan piyasaya 'dolar' mesajı: Merkez'in eli kolu bağlı değil
Borsa coştu, dolar düşüşe geçti
İş fikri olan fakat işi kuracak parası olmayan vatandaşa müjde!
Emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları tarih belli oldu
Çocuk yaşta sokaklarda sakız satıyordu, şimdi fabrika patronu oldu
Meclis'te tartışma çıkartan fotoğraf