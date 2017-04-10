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New York Borsası Kazançlarla Kapandı
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New York Borsası Kazançlarla Kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününü artıda tamamladı.

New York Borsası Kazançlarla Kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününü artıda tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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