New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 7,40 puan (yüzde 0,04) düşüşle 20.093,51 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,03 puan (yüzde 0,09) azalışla 2.294,65 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 5,61 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 5.660,78 puana ulaştı.



ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan öncü verilerine göre, ülkede GSYH, 2016'nın ekim-aralık döneminde yüzde 1,9 arttı. Piyasalarda büyümeye ilişkin beklenti yüzde 2,2 olması yönündeydi.



Öte yandan, Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde kazançlara neden oldu.



Dün, Microsoft'un 2016 dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin artış göstermesini duyurmasının ardından, şirketin bugün hisse başına değeri yüzde 2,3 primle 65,78 dolara yükseldi.