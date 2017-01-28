NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 7,40 puan (yüzde 0,04) düşüşle 20.093,51 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,03 puan (yüzde 0,09) azalışla 2.294,65 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 5,61 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 5.660,78 puana ulaştı.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan öncü verilerine göre, ülkede GSYH, 2016'nın ekim-aralık döneminde yüzde 1,9 arttı. Piyasalarda büyümeye ilişkin beklenti yüzde 2,2 olması yönündeydi.
Öte yandan, Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde kazançlara neden oldu.
Dün, Microsoft'un 2016 dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin artış göstermesini duyurmasının ardından, şirketin bugün hisse başına değeri yüzde 2,3 primle 65,78 dolara yükseldi.
New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
-
Bakan açıkladı: Buraya giden boşanıp çıkıyor, kapatılacaklar
-
79 milyonu ilgilendiren torba yasa yürürlükte! Herkes için fırsat var
-
"Son umut" diye başladılar, şimdi paraya para demiyorlar
-
Emniyet'ten uyarı! Bu plakalara karşı dikkatli olun
-
Ucuz etin yahnisi yavan olur! Ucuz diye aldı, başına neler geldi
-
Ölü tırtılın kafasında yetişiyor! Kilosuna 50 bin dolar ödüyorlar
-
Çaresizlikten 'icat' çıkardılar! İşte 'son don bükücü'
-
Köylüler sitem etti, Tuğgeneral resti çekti: Bu rütbeleri söker atarım