New York Borsası "Karışık" Kapandı
New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kazançlarla dengelenmesiyle günü "karışık" tamamladı.
New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kazançlarla dengelenmesiyle günü "karışık" tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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