New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kazançlarla dengelenmesiyle günü "karışık" tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 118,79 puan (yüzde 0,58) düşüşle 20.404,49 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,02 puan (yüzde 0,17) azalışla 2.338,17 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 13,56 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 5.863,03 puan oldu.



Amerikalı teknoloji şirketi Fitbit'in hisse başına değeri yüzde 2,3 yükselirken, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 1,8 prim yaptı.



Öte yandan, ABD'nin benzin stoklarının beklentinin aksine artış kaydetmesinden sonra ham petrol fiyatları son iki buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.



Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 azalışla 50,58 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 3,4 düşüşle 53,05 dolardan işlem görüyordu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, ülkenin haftalık benzin stokları geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 237,7 milyon varile çıktı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi.