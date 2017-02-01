NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda yarattığı endişenin teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle ocak ayının son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 107,04 puan (yüzde 0,54) düşüşle 19.864,09 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,03 puan (yüzde 0,09) azalışla 2.278,87 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,07 puan (yüzde 0,02) değer kazanarak 5.614,79 puana ulaştı.
Sosyal medya devi Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 4 prim yaparak 17,62 dolardan günü tamamladı.
Aylık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,8 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 4,3 artış kaydetti.
New York Borsası "Karışık" Kapandı
NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda yarattığı endişenin teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle ocak ayının son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda yarattığı endişenin teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle ocak ayının son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
-
Negatifçi kuruluştan Türkiye'deki 4 bankaya kötü haber!
-
Bilim insanlarından tarihi buluş! Çıngıraklı yılandan esinlendiler
-
Ulaşımın geleceğinde kritik gelişme! En iyisini onlar yaptı
-
60 kuruşa 41 bin TL'lik zarardan kurtul!
-
Bakan müjdeyi verdi! Emekli promosyonlarında tarih netleşti
-
Ek gelir olsun diye başladılar, kazanç kapıları oldu
-
'Yaş 60 iş yeni başlamış'! Onlarca iş yaptı ama 60'ında tutturdu
-
Canilerin cesetleri kedi ve köpeklere yem oldu!