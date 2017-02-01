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New York Borsası "Karışık" Kapandı
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New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda yarattığı endişenin teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle ocak ayının son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

New York Borsası

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikasının piyasalarda yarattığı endişenin teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle ocak ayının son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 107,04 puan (yüzde 0,54) düşüşle 19.864,09 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,03 puan (yüzde 0,09) azalışla 2.278,87 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,07 puan (yüzde 0,02) değer kazanarak 5.614,79 puana ulaştı.

Sosyal medya devi Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 4 prim yaparak 17,62 dolardan günü tamamladı.

Aylık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,8 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 4,3 artış kaydetti.

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