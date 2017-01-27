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New York Borsası "Karışık" Kapandı
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New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, ABD ile Meksika arasında ilişkilerin gerginleşmesiyle karışık seyirle kapandı.

New York Borsası

NEW New York borsası, ABD ile Meksika arasında ilişkilerin gerginleşmesiyle karışık seyirle kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 32,40 puan (yüzde 0,16) artışla 20.100,91 puana ulaşarak ikinci gün üst üste rekor seviyeden günü tamamladı.

Öte yandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,69 puan (yüzde 0,07) düşüşle 2.296,68 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,16 puan (yüzde 0,02) değer kaybıyla 5.655,18 puandan kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağını yinelemesinin ardından iki ülke arasında diplomatik kriz yaşandı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile Trump arasında ay sonunda Washington'da yapılacak toplantının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından borsada kayıplar yaşandı.

Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın maliyetinin karşılanması için, Trump'ın Meksika'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi koymayı planladığını açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından borsada kayıplar arttı.

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