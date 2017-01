New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'li bankaların hisselerindeki artışla dengelenmesiyle güne karışık seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 22,05 puan (yüzde 0,11) azalışla 19.804,72 puandan kapanırken, dört gün üst üste kayıplarla günü tamamlamış oldu.



Standard & Poor's 500 Endeksi ise 4,00 puan (yüzde 0,18) artışla 2.271,89 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,93 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 5.555,65 puana ulaştı.



ABD'li bankacılık ve finans devlerinden Bank of America ve Morgan Stanley'nin hisse başına değeri sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1,7 artış gösterdi.



Öte yandan, borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 düşüşle 51,30 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 düşüşle 54,20 dolardan işlem görüyordu.