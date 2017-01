New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'li büyük bankaların bilançolarının olumlu gelmesiyle haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 5,27 puan (yüzde 0,03) düşüşle 19.885,73 puandan kapanırken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 4,20 puan (yüzde 0,18) artışla 2.274,64 puana ulaştı.



Kapanışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi 26,63 puan (yüzde 0,48) değer kazanarak 5.574,12 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı.



Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,1 değer kaybederken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1 arttı.



ABD'li bankacılık devlerinden JP Morgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo'nun 2016 dördüncü çeyrek net kar ve gelirleri piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından bu bankaların hisse değerlerinde artış görüldü.



JP Morgan Chase ve Bank of America'nın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,3 artışla günü tamamlarken, kapanışta Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.



Öte yandan, küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.



Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 düşüşle 52,50 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,8 azalışla 55,56 dolardan işlem gördü.



New York borsası, 16 Ocak pazartesi günü, insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'ı anma günü ve federal tatil olması nedeniyle kapalı olacak.