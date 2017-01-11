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New York Borsası 'Karışık' Kapandı
11 Ocak 2017 Çarşamba 00:57
Büyük şirketlerin hisselerindeki artışla dengelenen New York borsası karışık bir seyir izledi.
Büyük şirketlerin hisselerindeki artışla dengelenen
New York
borsası karışık bir seyir izledi.
Kaynak:
Dunya.com
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