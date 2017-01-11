New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 31,85 puan (yüzde 0,16) azalışla 19.855,53 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi ise değişmeyerek 2.268,90 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi 20,00 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 5.551,82 puana ulaştı.



Borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 düşüşle 50,84 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 düşüşle 53,66 dolardan işlem görüyordu.



ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un hisse başına değeri yüzde 3,7 artış kaydederken, American Airlines'ın hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.