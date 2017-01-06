Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası "Karışık" Kapandı
Ara
BİST 76.386 %0,32
DOLAR 3,6133 %1,14
EURO 3,8125 %1,77
PARİTE 1,0546 %0,58
ALTIN 136,91 %2,44
FAİZ 10,85 %1,59
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen makroekonomik verilerin teknoloji firmalarının hisselerindeki artışla dengelenmesiyle günü "karışık" tamamladı.

New York Borsası

NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen makroekonomik verilerin teknoloji firmalarının hisselerindeki artışla dengelenmesiyle günü "karışık" tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 42,87 puan (yüzde 0,21) azalışla 19.899,29 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,75 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.269,00 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,93 puan (yüzde 0,20) değer kazanarak 5.487,94 puana ulaştı ve tarihindeki en yüksek seviyeden günü tamamladı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisse başına değeri yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, internet şirketi Yahoo'nun hisseleri yüzde 3,2, Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding'in hisseleri de yüzde 4,2 yükseldi.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 153 binlik artışla beklentilerin altında kaldı. Piyasadaki beklenti özel sektör istihdamının aralıkta 175 bin artması yönündeydi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Amerika, Ticaret, Nasdaq, Yahoo, Borsa, Kaza, Abd