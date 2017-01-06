New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen makroekonomik verilerin teknoloji firmalarının hisselerindeki artışla dengelenmesiyle günü "karışık" tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 42,87 puan (yüzde 0,21) azalışla 19.899,29 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,75 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.269,00 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,93 puan (yüzde 0,20) değer kazanarak 5.487,94 puana ulaştı ve tarihindeki en yüksek seviyeden günü tamamladı.



ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisse başına değeri yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, internet şirketi Yahoo'nun hisseleri yüzde 3,2, Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding'in hisseleri de yüzde 4,2 yükseldi.



Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 153 binlik artışla beklentilerin altında kaldı. Piyasadaki beklenti özel sektör istihdamının aralıkta 175 bin artması yönündeydi.