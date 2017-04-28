New York Borsası "Karışık" Açıldı

NEW New York borsası, ABD'nin ilk çeyrek büyüme performansının kötü gelmesinin Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününe "karışık" başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 16,10 puan (yüzde 0,08) düşüşle 20.965,23 puana geriledi. Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,29 puan (yüzde 0,01) artışla 2.389,06 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,48 puan (yüzde 0,24) değer kazanarak 6.063,42 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.



ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan ilk öncü verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyerek son 3 yılın en düşük performansını gösterdi.



Öte yandan, ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve e-ticaret devi Amazon'un dün ilk çeyrek bilançolarının olumlu gelmesinin ardından, bu şirketlerin hisselerinde bugün artış görüldü.



Açılışta, Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 4 yükselirken, Amazon'un hisseleri yüzde 2,6 prim yaptı.