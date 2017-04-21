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New York Borsası "Karışık" Açıldı
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New York Borsası "Karışık" Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününde "karışık" açıldı.

New York Borsası

New York borsası, haftanın son işlem gününde "karışık" açıldı. Nasdaq endeksi dün tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken, ABD'de yeni vergi reformu tasarısına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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