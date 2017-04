New York Borsası "Karışık" Açıldı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 1,37 puan (yüzde 0,01) artışla 20.580,08 puana yükselirken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,93 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.353,91 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,28 puan (yüzde 0,12) değer kaybederek 5.909,50 puan oldu.



Dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Başkan Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu yasa tasarısını "çok yakında" duyuracağını belirtmesinin ardından New York borsası "ralli" yapmıştı. Dow Jones Sanayi Endeksi 20.578,71 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2.355,84 puandan günü tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5.916,78 puandan kapanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.