NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 4,03 puan (yüzde 0,02) düşüşle 20.096,88 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,02 puan (yüzde 0,04) azalışla 2.295,66 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,77 puan (yüzde 0,07) değer kazanarak 5.658,95 puana ulaştı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan öncü verilerine göre, ülkede GSYH, 2016'nın ekim-aralık döneminde yüzde 1,9 arttı. Piyasalarda büyümeye ilişkin beklenti yüzde 2,2 olması yönündeydi.
Öte yandan, Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde kazançlara neden oldu.
ABD'li teknoloji devi Microsoft'un dün 2016 dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin artış göstermesini duyurmasının ardından, şirketin bugün hisse başına değeri yüzde 2,1 yükselerek 65,62 dolara ulaştı.
Bilgisayar şirketi Hewlett Packard'ın da hisseleri, borsanın açıldığı saatte, yüzde 0,5 prim yaparak 22,74 dolara ulaştı.
New York Borsası "Karışık" Açıldı
NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.
NEW New York borsası, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesinin teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.
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