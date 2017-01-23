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New York Borsası "Karışık" Açıldı
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New York Borsası "Karışık" Açıldı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York Borsası

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 5,16 puan (yüzde 0,03) artışla 19.832,41 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,02 puan (yüzde 0,47) düşüşle 2.270,84 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 5,81 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 5.561,15 puana ulaştı.

Borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 54,72 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 1,1 düşüşle 52,34 dolardan işlem görüyordu.

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