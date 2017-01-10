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New York Borsası Karışık Açıldı
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New York Borsası Karışık Açıldı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamasının teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Karışık Açıldı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamasının teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle güne karışık seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 35,85 puan (yüzde 0,18) azalışla 19.851,53 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 0,28 puan (yüzde 0,01) düşüşle 2.268,62 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,18 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 5.539,00 puana ulaştı.

Borsanın açıldığı saate, bilgisayar teknolojileri firması Nvidia'nın hisse başına değeri yüzde 0,8, Twitter'ın hisseleri de yüzde 0,5 artış kaydetti.

Öte yandan, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, dün yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik koşulların daha düzenli faiz artışlarına imkan tanıyabileceğini belirtmişti.

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